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Эльфсборг - Лахти

09.07.2015, Четверг, 19:00 мск Бурос, стадион Бурос Арена Лига Европы, 1 раунд , ответный матч Эльфсборг - Лахти
Первый матч: 2 - 2
Лига Европы (2015/2016)
1 раунд
первый матч		 2 июля, четверг 19:00 Лахти 2:2 Эльфсборг
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