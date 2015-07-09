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Дачия - Ренова

09.07.2015, Четверг, 18:00 мск Лига Европы, 1 раунд , ответный матч Дачия - Ренова
Первый матч: 1 - 0
Лига Европы (2015/2016)
1 раунд
первый матч		 30 июня, вторник 22:00 Ренова 0:1 Дачия
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