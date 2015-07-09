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Аполлон - Саксан

09.07.2015, Четверг, 20:00 мск Лимассол, стадион Цирио Лига Европы, 1 раунд , ответный матч Аполлон - Саксан
Первый матч: 2 - 0
Лига Европы (2015/2016)
1 раунд
первый матч		 2 июля, четверг 20:00 Саксан 0:2 Аполлон
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