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Рунавик - Линфилд

09.07.2015, Четверг, 21:00 мск Лига Европы, 1 раунд , ответный матч Рунавик - Линфилд
Первый матч: 0 - 2
Лига Европы (2015/2016)
1 раунд
первый матч		 2 июля, четверг 21:45 Линфилд 2:0 Рунавик
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