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Шэмрок Роверс - Прогрес

07.07.2015, Вторник, 22:00 мск Дублин, стадион Таллагт Стэдиум Лига Европы, 1 раунд , ответный матч Шэмрок Роверс - Прогрес
Первый матч: 0 - 0
Лига Европы (2015/2016)
1 раунд
первый матч		 30 июня, вторник 20:00 Прогрес 0:0 Шэмрок Роверс
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