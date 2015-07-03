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Вест Хэм - Луситанс

02.07.2015, Четверг, 21:45 мск Лондон, стадион Аптон Парк Лига Европы, 1 раунд , первый матч Вест Хэм - Луситанс
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