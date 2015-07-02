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Линфилд - Рунавик

02.07.2015, Четверг, 21:45 мск Белфаст, стадион Виндзор Парк Лига Европы, 1 раунд , первый матч Линфилд - Рунавик
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