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Гоу Эхед Иглс - Ференцварош

02.07.2015, Четверг, 21:00 мск Девентер, стадион Аделааршорст Лига Европы, 1 раунд , первый матч Гоу Эхед Иглс - Ференцварош
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