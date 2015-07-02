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Дебрецен - Сутьеска

02.07.2015, Четверг, 19:30 мск Дебренец, стадион Олаха Габора Лига Европы, 1 раунд , первый матч Дебрецен - Сутьеска
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