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Актобе - Нымме Калью

02.07.2015, Четверг, 19:00 мск Актюбинск, стадион Центральный Лига Европы, 1 раунд , первый матч Актобе - Нымме Калью
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