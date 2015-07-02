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Ордабасы - Бейтар

02.07.2015, Четверг, 15:00 мск Шымкент, стадион Стадион им. Кажимукана Мунайтпасова Лига Европы, 1 раунд , первый матч Ордабасы - Бейтар
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