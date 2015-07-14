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АПОЭЛ - Вардар

14.07.2015, Вторник, 20:00 мск Никосия, стадион Нео ГСП Стэдиум Лига чемпионов, 2 раунд , первый матч АПОЭЛ - Вардар
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