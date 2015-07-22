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Лех - Сараево

22.07.2015, Среда, 21:45 мск Познань, стадион Городской стадион Лига чемпионов, 2 раунд , ответный матч Лех - Сараево
Первый матч: 2 - 0
Лига чемпионов (2015/2016)
2 раунд
первый матч		 14 июля, вторник 22:00 Сараево 0:2 Лех
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