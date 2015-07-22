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Фола - Динамо

22.07.2015, Среда, 21:00 мск Лига чемпионов, 2 раунд , ответный матч Фола - Динамо
Первый матч: 1 - 1
Лига чемпионов (2015/2016)
2 раунд
первый матч		 15 июля, среда 22:00 Динамо 1:1 Фола
Лига чемпионов (2013/2014)
2 раунд
ответный матч		 23 июля, вторник 22:45 Динамо 1:0 Фола
Лига чемпионов (2013/2014)
2 раунд
первый матч		 16 июля, вторник 21:30 Фола 0:5 Динамо
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