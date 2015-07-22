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Дандолк - БАТЭ

22.07.2015, Среда, 21:45 мск Лига чемпионов, 2 раунд , ответный матч Дандолк - БАТЭ
Первый матч: 1 - 2
Лига чемпионов (2015/2016)
2 раунд
первый матч		 15 июля, среда 20:30 БАТЭ 2:1 Дандолк
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