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БАТЭ - Дандолк

15.07.2015, Среда, 20:30 мск Борисов, стадион Борисов-Арена Лига чемпионов, 2 раунд , первый матч БАТЭ - Дандолк
Группа E И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 6 4 2 0 15:4 +11 14
2. Рома 6 1 3 2 11:16 -5 6
3. Байер 6 1 3 2 13:12 +1 6
4. БАТЭ 6 1 2 3 5:12 -7 5
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