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Стьярнан - Селтик

22.07.2015, Среда, 22:15 мск Лига чемпионов, 2 раунд , ответный матч Стьярнан - Селтик
Первый матч: 0 - 2
Лига чемпионов (2015/2016)
2 раунд
первый матч		 15 июля, среда 21:45 Селтик 2:0 Стьярнан
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