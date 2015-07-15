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Селтик - Стьярнан

15.07.2015, Среда, 21:45 мск Глазго, стадион Селтик Парк Лига чемпионов, 2 раунд , первый матч Селтик - Стьярнан
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