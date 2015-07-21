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Жальгирис - Мальме

21.07.2015, Вторник, 21:10 мск Вильнюс, стадион Ветра Лига чемпионов, 2 раунд , ответный матч Жальгирис - Мальме
Первый матч: 0 - 0
Лига чемпионов (2015/2016)
2 раунд
первый матч		 15 июля, среда 20:00 Мальме 0:0 Жальгирис
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