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Мальме - Жальгирис

15.07.2015, Среда, 20:00 мск Мальме, стадион Сведбанк Стэдион Лига чемпионов, 2 раунд , первый матч Мальме - Жальгирис
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Реал 6 5 1 0 19:3 +16 16
2. ПСЖ 6 4 1 1 12:1 +11 13
3. Шахтер Дн 6 1 0 5 7:14 -7 3
4. Мальме 6 1 0 5 1:21 -20 3
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