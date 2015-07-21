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Дила - Партизан

21.07.2015, Вторник, 15:30 мск Гори, стадион Тенгиз Буржанадзе Лига чемпионов, 2 раунд , ответный матч Дила - Партизан
Первый матч: 0 - 1
Лига чемпионов (2015/2016)
2 раунд
первый матч		 14 июля, вторник 21:45 Партизан 1:0 Дила
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