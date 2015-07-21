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Милсами - Лудогорец

21.07.2015, Вторник, 18:00 мск Лига чемпионов, 2 раунд , ответный матч Милсами - Лудогорец
Первый матч: 1 - 0
Лига чемпионов (2015/2016)
2 раунд
первый матч		 14 июля, вторник 20:45 Лудогорец 0:1 Милсами
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