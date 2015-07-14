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Лудогорец - Милсами

14.07.2015, Вторник, 20:45 мск Разград, стадион Арена Хувефарма Лига чемпионов, 2 раунд , первый матч Лудогорец - Милсами
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