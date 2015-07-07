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ТНС - Б36 Торсхавн

07.07.2015, Вторник, 21:00 мск Шропшая, стадион Парк Холл Стэдиум Лига чемпионов, 1 раунд , ответный матч ТНС - Б36 Торсхавн
Первый матч: 2 - 1
Лига чемпионов (2015/2016)
1 раунд
первый матч		 1 июля, среда 21:00 Б36 Торсхавн 1:2 ТНС
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