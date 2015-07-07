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Левадия - Крузейдерс

07.07.2015, Вторник, 19:00 мск Таллинн, стадион А. Ле Кок Арена Лига чемпионов, 1 раунд , ответный матч Левадия - Крузейдерс
Первый матч: 0 - 0
Лига чемпионов (2015/2016)
1 раунд
первый матч		 30 июня, вторник 21:45 Крузейдерс 0:0 Левадия
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