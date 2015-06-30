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Крузейдерс - Левадия

30.06.2015, Вторник, 21:45 мск Белфаст, стадион Сивью Лига чемпионов, 1 раунд , первый матч Крузейдерс - Левадия
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