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Санта-Колома - Линкольн

07.07.2015, Вторник, 21:00 мск Андорр-ла-Велья, стадион Комуналь Лига чемпионов, 1 раунд , ответный матч Санта-Колома - Линкольн
Первый матч: 0 - 0
Лига чемпионов (2015/2016)
1 раунд
первый матч		 30 июня, вторник 21:00 Линкольн 0:0 Санта-Колома
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