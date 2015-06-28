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Краснодар - Лудогорец

28.06.2015, Воскресенье, 15:30 мск Товарищеские матчи Краснодар - Лудогорец
Товарищеские матчи 2014

12 февраля, среда 17:00 Краснодар 2:3 Лудогорец
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