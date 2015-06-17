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Сербия (до 20) - Мали (до 20)

17.06.2015, Среда, 10:30 мск Окленд, стадион Норт Харбор Чемпионат мира U-20, 1/2 финала Сербия (до 20) - Мали (до 20)
Чемпионат мира U-20 2015, группа D
2 тур
3 июня, среда 10:00 Сербия (до 20) 2:0 Мали (до 20)
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