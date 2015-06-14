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Мали (до 20) - Германия (до 21)

14.06.2015, Воскресенье, 04:00 мск Кристчерч, стадион Кристчерч Стэдиум Чемпионат мира U-20, 1/4 финала Мали (до 20) - Германия (до 21)
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