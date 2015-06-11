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Япония - Ирак

11.06.2015, Четверг, 13:00 мск Товарищеские матчи. Сборные Япония - Ирак
Кубок Азии 2015, группа D
Групповой этап, 2 тур
16 января, пятница 12:00 Ирак 0:1 Япония
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Азия (2012/2013), группа B

11 июня, вторник 18:30 Ирак 0:1 Япония

11 сентября, вторник 14:35 Япония 1:0 Ирак
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