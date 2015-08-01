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Материалы

ПСЖ - Лион

01.08.2015, Суббота, 22:00 мск Монреаль, стадион Сапуто Суперкубок Франции ПСЖ - Лион
Франция. Лига 1 (2014/2015)
24 тур
8 февраля, воскресенье 23:00 Лион 1:1 ПСЖ
6 тур
21 сентября, воскресенье 23:00 ПСЖ 1:1 Лион
Франция. Кубок Лиги (2013/2014)
Финал
19 апреля, суббота 23:00 Лион 1:2 ПСЖ
Франция. Лига 1 (2013/2014)
33 тур
13 апреля, воскресенье 23:00 Лион 1:0 ПСЖ
15 тур
1 декабря, воскресенье 23:59 ПСЖ 4:0 Лион
Франция. Лига 1 (2012/2013)
36 тур
12 мая, воскресенье 23:00 Лион 0:1 ПСЖ
18 тур
16 декабря, воскресенье 23:59 ПСЖ 1:0 Лион
Франция. Кубок (2011/2012)
1/4 финала
21 марта, среда 23:50 ПСЖ 1:3 Лион
Франция. Лига 1 (2011/2012)
25 тур
25 февраля, суббота 23:59 Лион 4:4 ПСЖ
9 тур
2 октября, воскресенье 23:00 ПСЖ 2:0 Лион
Франция. Лига 1 (2010/2011)
31 тур
17 апреля, воскресенье 23:00 ПСЖ 1:0 Лион
15 тур
28 ноября, воскресенье 23:00 Лион 2:2 ПСЖ
Франция. Кубок лиги (2010/2011)
1/8 финала
27 октября, среда 22:45 Лион 1:2 ПСЖ
Франция. Кубок (2010/2011)
1/16 финала
27 октября, среда 22:45 Лион 1:2 ПСЖ
Франция. Лига 1 (2009/2010)
22 тур
31 января, воскресенье 23:00 Лион 2:1 ПСЖ
6 тур
20 сентября, воскресенье 23:00 ПСЖ 1:1 Лион
Франция. Лига 1 (2008/2009)
33 тур
24 апреля, пятница 22:30 Лион 0:0 ПСЖ
15 тур
22 ноября, суббота 23:00 ПСЖ 1:0 Лион
Франция. Кубок (2007/2008)
Финал
24 мая, суббота 23:00 ПСЖ 0:1 Лион
Франция. Лига 1 (2007/2008)
30 тур
23 марта, воскресенье 22:55 Лион 4:2 ПСЖ
12 тур
28 октября, воскресенье 23:00 ПСЖ 2:3 Лион
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