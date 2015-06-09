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Грузия - Украина

09.06.2015, Вторник, 21:00 мск Линц, стадион Линцер Гугл Товарищеские матчи. Сборные Грузия - Украина
Отборочные матчи к ЧЕ 2008, группа B
13 тур
8 сентября, суббота 19:00 Грузия 1:1 Украина
3 тур
6 сентября, среда 20:00 Украина 3:2 Грузия
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