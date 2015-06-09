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ДР Конго - Камерун

09.06.2015, Вторник, 20:30 мск Товарищеские матчи. Сборные ДР Конго - Камерун
Товарищеские матчи. Сборные 2015

7 января, среда 17:30 Камерун 1:1 ДР Конго
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка (2012/2013), группа I
5 тур
16 июня, воскресенье 18:30 ДР Конго 0:0 Камерун
1 тур
2 июня, суббота 16:30 Камерун 1:0 ДР Конго
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