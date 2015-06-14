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Жирона - Сарагоса

14.06.2015, Воскресенье, 18:00 мск Жирона, стадион Мунисипал де Монтиливи Испания. Сегунда, 1/2 финала , ответный матч Жирона - Сарагоса
Первый матч: 3 - 0
Испания. Сегунда (2014/2015)
Плей-офф, 1/2 финала
первый матч		 11 июня, четверг 21:00 Сарагоса 0:3 Жирона
Испания. Сегунда (2014/2015)
38 тур
17 мая, воскресенье 13:00 Жирона 1:1 Сарагоса
17 тур
14 декабря, воскресенье 19:00 Сарагоса 2:1 Жирона
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