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Сарагоса - Жирона

11.06.2015, Четверг, 21:00 мск Сарагоса, стадион Ла Ромареда Испания. Сегунда, 1/2 финала , первый матч Сарагоса - Жирона
Испания. Сегунда (2014/2015)
38 тур
17 мая, воскресенье 13:00 Жирона 1:1 Сарагоса
17 тур
14 декабря, воскресенье 19:00 Сарагоса 2:1 Жирона
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