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Бермудские острова - Гватемала

16.06.2015, Вторник, 02:30 мск Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 2 раунд , ответный матч Бермудские острова - Гватемала
Первый матч: 0 - 0
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ (2015/2016)
2 раунд
первый матч		 13 июня, суббота 05:00 Гватемала 0:0 Бермудские острова
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