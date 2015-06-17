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Сальвадор - Сэйнт Китс и Невис

17.06.2015, Среда, 04:00 мск Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 2 раунд , ответный матч Сальвадор - Сэйнт Китс и Невис
Первый матч: 2 - 2
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ (2015/2016)
2 раунд
первый матч		 12 июня, пятница 03:00 Сэйнт Китс и Невис 2:2 Сальвадор
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