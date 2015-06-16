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Суринам - Никарагуа

16.06.2015, Вторник, 22:30 мск Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 2 раунд , ответный матч Суринам - Никарагуа
Первый матч: 0 - 1
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ (2015/2016)
2 раунд
первый матч		 8 июня, понедельник 02:00 Никарагуа 1:0 Суринам
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