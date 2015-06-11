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Германия (до 21) - Нигерия (до 20)

11.06.2015, Четверг, 10:30 мск Кристчерч, стадион Кристчерч Стэдиум Чемпионат мира U-20, 1/8 финала Германия (до 21) - Нигерия (до 20)
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