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Украина (до 20) - Сенегал (до 20)

10.06.2015, Среда, 10:30 мск Окленд, стадион Норт Харбор Чемпионат мира U-20, 1/8 финала Украина (до 20) - Сенегал (до 20)
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