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Сербия (до 20) - Венгрия (мол.)

10.06.2015, Среда, 07:00 мск Данедим, стадион Отаго Стэдиум Чемпионат мира U-20, 1/8 финала Сербия (до 20) - Венгрия (мол.)
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