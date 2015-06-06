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Малайзия - Гонконг

06.06.2015, Суббота, 15:45 мск Товарищеские матчи. Сборные Малайзия - Гонконг
Товарищеские матчи. Сборные 2012

14 ноября, среда 16:45 Малайзия 1:1 Гонконг
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