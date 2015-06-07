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Колумбия - Коста-Рика

07.06.2015, Воскресенье, 00:15 мск Товарищеские матчи. Сборные Колумбия - Коста-Рика
Кубок Америки 2011, группа A
1 тур
2 июля, суббота 22:30 Колумбия 1:0 Коста-Рика
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