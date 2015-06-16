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Лаос - Ливан

16.06.2015, Вторник, 15:00 мск Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 2 тур Лаос - Ливан
Группа G И В Н П Мячи Разница Очки
1. Южная Корея 7 7 0 0 24:0 +24 21
2. Ливан 8 3 2 3 12:6 +6 11
3. Кувейт 5 3 1 1 12:1 +11 10
4. Мьянма 7 1 2 4 6:21 -15 5
5. Лаос 7 0 1 6 3:29 -26 1
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