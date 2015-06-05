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Иордания - Кувейт

05.06.2015, Пятница, 17:00 мск Товарищеские матчи. Сборные Иордания - Кувейт
Товарищеские матчи. Сборные 2014

13 октября, понедельник 20:00 Иордания 1:1 Кувейт
Товарищеские матчи. Сборные 2013

9 октября, среда 19:00 Иордания 1:1 Кувейт
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