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Таиланд - Бахрейн

05.06.2015, Пятница, 15:00 мск Товарищеские матчи. Сборные Таиланд - Бахрейн
Товарищеские матчи. Сборные 2013

10 октября, четверг 16:00 Таиланд 1:0 Бахрейн
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