Введите ваш ник на сайте

Тайвань - Индонезия

11.06.2015, Четверг, 14:00 мск Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 1 тур Тайвань - Индонезия
Группа F И В Н П Мячи Разница Очки
1. Таиланд 6 4 2 0 14:6 +8 14
2. Ирак 6 3 3 0 13:6 +7 12
3. Вьетнам 6 2 1 3 7:8 -1 7
4. Тайвань 6 0 0 6 5:19 -14 0
...
  • Читайте нас: 