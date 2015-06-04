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Перу - Мексика

04.06.2015, Четверг, 04:00 мск Товарищеские матчи. Сборные Перу - Мексика
Товарищеские матчи. Сборные 2013

18 апреля, четверг 06:30 Перу 0:0 Мексика
Кубок Америки 2011, группа C
2 тур
9 июля, суббота 04:45 Перу 1:0 Мексика
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