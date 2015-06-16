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Туркменистан - Иран

16.06.2015, Вторник, 16:00 мск Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 2 тур Туркменистан - Иран
Группа D И В Н П Мячи Разница Очки
1. Иран 8 6 2 0 26:3 +23 20
2. Оман 8 4 2 2 11:7 +4 14
3. Туркменистан 8 4 1 3 10:11 -1 13
4. Гуам 8 2 1 5 3:16 -13 7
5. Индия 8 1 0 7 5:18 -13 3
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